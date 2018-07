Recita la segnalazione di Marco: "In Via Dei Mille a Forlì è possibile ammirare uno splendido palazzo ottocentesco, inserito nei circuiti turistici cittadini. Peccato che ormai sia attorniato da erbacce diventate con il tempo arbusti che conferiscono all'opera un senso di totale degrado e abbandono. Ennesima vergogna in un centro storico che si salva esclusivamente grazie all'opera dei cittadini di buona volontà"