Rifiuti, "Continuano a non svuotare l'umido. Dove lo metto il pattume?"

Recita la segnalazione: "Giovedì per l’ennesima volta gli addetti di Alea non ci svuotano bidone. Chiamo due volte, mi dicono che provvederanno, ma non si vede nessuno. Chiedo se possibile cambiare bidone umido con uno più grande, siamo in tanti in famiglia e con i mancati ritiri diventa impossibile tener l’umido. Mi dicono di andare di persona che non ci sono problemi. Decido di andare, col mio bidone al seguito e dopo più di due ore di attesa inutile, vengo a sapere che non avevo diritto al bidone più grande.

Mi chiedo: ma il nostro tempo non vale nulla? Ma il rispetto per un utente/cliente? Anziani e persone che per ore stanno a sentire le loro stupidaggini e se ne vanno sconsolati. Un servizio assente, pesino, approssimativo. E per questo che dobbiamo pagare? Ho perso una giornata, ho perso del tempo che di diritto spettava ai miei figli e nessuno ha risolto il problema che Alea ci ha creato. Dove lo dovrei mettere ora il pattume, che il bidone è pieno? Non mangiamo più?"