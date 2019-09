Recita il commento di Gianfranco Mazzolani. "Cassonetti con chiave magnetica in centro? Più che giusta la proposta. Come già avviene in molti centri storici questo servirà sicuramente a rendere un centro storico più decoroso per chi ci abita e per i turisti e pratico per i commercianti. Bisogna altresì rivedere anche il servizio nei quartieri e nelle periferie inserendo anche quì alcuni cassonetti per contrastare l'abbandono incivile dei rifiuti"