"Cassonetti straripanti, la situazione sta sfuggendo di mano. Ritirare i bidoni"

Recita la segnalazione di Fabio, nella zona di via Decio Raggi: "Alla base del problema c'è sicuramente l'incivilta di (purtroppo) molti cittadini, però si potrebbe iniziare col ritirare tutti i cassonetti stradali e, perche no, iniziare un'attività di monitoraggio dei siti. La situazione sta diventando oltre che poco gradevole per le attività commerciali nelle immediate vicinanze, anche critica dal punto di vista igienico. Che il Comune ed Alea si sveglino rapidamente. La situazione gli sta sfuggendo chiaramente di mano".