"In Via Curte cassonetti non svuotati da circa un mese"

Recita la segnalazione: "Mi vedo "costretto" a segnalare la situazione dei cassonetti di via Curte, gli ultimi a ridosso delle mura della vecchia caserma direzione Orto del Fuoco, che sono in questa situazione da circa 30 giorni (ad essere onesti sono sempre stati oggetto di discarica di ogni, ma non come ultimamente). Il servizio di svuotamento cassonetti e' attivo e puntuale, ma a differenza dei mesi scorsi gli operatori non mettono mano a tutto cio' che e' fuori dai contenitori. Al di la della maleducazione e dello "schifo" di coloro che lasciano di tutto lì, mi viene da pensare ad una sorta di ripicca degli operatori. Sembrano essere lasciati lì apposta. Così e' davvero troppo"