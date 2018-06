Parco della Resistenza, "Cattivi odore dal laghetto. Ma viene ripulito?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Siamo un gruppo di 15 anziani, all'incirca, che quotidianamente si ritrovano al Parco della Resistenza per trascorrere qualche ora insieme al pomeriggio. Solitamente ci posizioniamo nel tavolo subito vicino all'ingresso di Via Zanchini. Proprio in questi giorni, per la precisione a partire da domenica 17 giugno, la nostra permanenza è stata compromessa da un odore sgradevole proveniente proprio dal laghetto vicino al tavolino. Noi vorremmo proprio segnalare questo problema, l'aria è veramente irrespirabile e vorremmo che si intervenisse almeno a riqualificare la zona per noi che ci ritroviamo quotidianamente ma anche per le famiglie che con i bambini frequentano proprio il parco.

Sono circa 7 anni che ci ritroviamo qui, una cosa simile non era mai accaduta. Solamente una volta abbiamo visto ripulire il laghetto e cambiare l'acqua ai pesci, da allora più nulla e chiaramente allo stato attuale l'acqua stagnante, oramai putrefatta, compromette anche la qualità dell'aria. Chiediamo cortesemente se è possibile quanto meno ripulire il tutto e verificare che il problema sia effettivamente quello. Non solo, ci era stato promesso dal custode un gazebo, mai arrivato, e negli ultimi giorni sono state rubate anche delle sedie.

Da un lato abbiamo l'Amministrazione che sprona gli anziani ad uscire e trascorrere del tempo insieme per combattere la solitudine, dall'altro non ci sono più nemmeno le condizione per ritrovarsi a giocare a carte in un giardino pubblico. Vorremmo solo essere ascoltati e che qualcuno intervenga almeno per la manutenzione ordinaria".

Lettera firmata: Giovanna Flamigni