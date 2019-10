"Cestini dei rifiuti pieni e puzze: vergognatevi incivili"

"Volevo segnalare un situazione di degrado della nostra Forlì sei giorni su sette. Non so voi, ma io non riesco a capire una cosa: come mai da quando hanno cambiato la ditta della raccolta rifiuti, i bidoni quelli diciamo "pubblici" sono ridotti allo stato impietoso tutti giorni? Io lavoro in centro e passo tutti i giorni corso Garibaldi, piazza Saffi ed è una cosa impietosa tra puzzo di ogni tipo, lettiere di gatti escrementi di animali, cicche di sigarette e così via. Ma le istituzioni non posso mettere telecamere in modo da poter beccare questi incivili? Le strade interne ne vogliamo parlare in che stato sono ridotte? Vergognatevi incivili".