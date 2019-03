"Cestini pubblici non svuotati, secondo caso. Colpa di Chi?"

Segue la segnalazione: "Dopo la prima segnalazione, avvenuta attorno ai primi di Gennaio, a causa dei Cestini Pubblici di Fratta Terme non Svuotati, passate le Festività di Natale e Capodanno, ma risolta nel giro di qualche settimana dopo la pubblicazione dell'annuncio su ForliToday essendo avvenuta la raccolta della spazzatura lasciata al di fuori e all'interno dei bidoni, non chiaro se da Parte di Alea Ambiente o Hera, la situazione ora, è tornata la stessa. Infatti gli svuotamenti dei cestini, si sono fermati circa 2 settimane fa, proprio quando è iniziata la distribuzione dei nuovi contenitori da 120 litri alle abitazioni, per la nuova raccolta differenziata porta a porta da parte di Alea. In buona parte dei bidoni troviamo sacchi contenenti un po' di tutto, a rigor di logica quindi: Il famoso secco.

Ebbene si, siccome ogni svuotamento, passati i pochi gratuiti, si aggira attorno al costo di 17,50 euro, le persone portano i loro sacchi nei bidoni di paese. In molte altre località, stanno rimuovendo i cassonetti, lasciando comunque in buona parte, la spazzatura al suolo. Ma i Cestini presenti a Fratta, sono di cemento ed ancorati al suolo, quindi: come la risolviamo? Avete intenzione di distruggere i bidoni e levarli dal paese? Così finisce come sulle strade e sulla tangenziale di Forlì dove i bordi e i fossi di queste straripano di sacchi di Secco? Siccome buona parte dei Cestini che vedete in foto sono situati nella Piazza principale del Paese e Difronte alle due entrate delle Terme. Quindi direi un ottima presentazione del Paese verso i turisti che si recano qui. Oppure? Lascio la domanda in sospesa, sperando nella risposta di qualcuno. Siccome io, e tutti i cittadini paghiamo per la famosa quota fissa che serve per:"i costi generali del servizio, e i servizi svolti epr la collettività ovvero spazzamento delle strade, pulizia del territorio e svuotamento dei cestini pubblici. Vorrei che almeno questi servizi venissero svolto, ma fino ad ora, qui è stato promesso molto, e messo in pratica ben poco".