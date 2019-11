La segnalazione: "Fermate del tram scambiate per discariche. E c'è chi li getta nel giardino di casa"

Recita la segnalazione: "Abito in via Pelacano e la fermata dell'autobus si trova tra il mio cancello pedonale e quello carrabile. Le persone arrivano lasciano i rifiuti per terra come si vede dalle foto. Maleducazione inciviltà è certamente quello che si pensa vedendo le foto. E'così tutto l'anno anche quando avevamo i bidoni grandi esterni dal lato opposto della strada. Vicino al mio cancello pedonale ci sono sempre rifiuti per terra in borsine o sacchetti di plastica, sono fortunato quando li lasciano li a terra nella parte esterna perché alcuni buontemponi li gettano direttamente nel mio cortile. Non conosco una soluzione a questo problema, di certo la buona educazione sarebbe un bel freno, per favore non gettate nulla dentro al cortile ci sono i miei cagnolini e mangiare robaccia non sarebbe certo salutare per loro".