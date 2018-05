Chiassosa terrazza di un ristorante, la lamentela di una residente: "Non c'è più tranquillità"

Recita la segnalazione della signora M. residente nella zona di viale Bologna: "Il mio incubo è cominciato alle 19.30 ed è continuato per tutta la serata. Dopo un giorno di lavoro ti stai per ritirare a casa tua, ma cosa trovi? Invece di casa dolce casa un casino ed un rumore tremendo, poi ti chiedi se non hai sbagliato posto..."



"Chiudi le finestre e ti barrichi in casa per la quale paghi l'affitto e per avere un posto tuo e la tranquillità desiderata. Ma niente da fare. Purtroppo in mezzo ai condomini abbiamo la terrazza di un noto ristorante di Forlì che se ne frega dei residenti. I decibel sono al massimo per ore a causa del chiasso prodotto dai suoi clienti. Non ho silenzio in casa mia: questo ristorante mi ha rubato il silenzio quotidiano e il mio diritto di riposo"



"Non è tutto: delle volte l'aria è irrespirabile a causa del fumo che esce dalle grigliate e che mi impedisce di tenere spesso le finestre aperte. Qualcuno deve prendere atto dì questa segnalazione, è una grossa mancanza di rispetto per le persone che risiedono qui"