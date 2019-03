"Chiediamo aiuto: mancato ritiro rifiuti per la quarta volta in via Bologna"

Recita la segnalazione: "Siamo all'esasperazione ed allo sconforto. Chiediamo aiuto al comune visto che Alea non ascolta più le nostre continue segnalazioni e lamentele. Per la quarta volta consecutiva non ritirano i rifiuti (intendo plastica e carta) e, come si vede in tutta la città, la situazione è critica. Ci sono sacchetti e cartacce sparsi ovunque e questo fa notare come il nuovo servizio di raccolta non funziona. Capisco che questo "servizio" deve "rodarsi" ma almeno qui in zona Cava e viale Bologna non vi è traccia di passaggio degli operatori. Come possiamo risolvere questo problema? Si sentono lamentele ovunque sono tutti scontenti e quasi rassegnati. E' una storia che non può continuare così mi dispiace dirlo, ma siamo destinati ad avere una città piena di rifiuti ovunque, quindi spero a nome di molti cittadini che sono nelle nostre condizioni che chi di dovere prenda provvedimenti".