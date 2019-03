Incivili in azione, un cittadino: "Via Tevere, ci risiamo..."

Dice Gabriele: "Ieri pomeriggio ritorno a prendere dalla palestra della scuola elementare Livio Tempesta della Cava mia figlia e noto il ritorno dell'immondizia accumulata dove tempo fa erano dislocati i cassonetti stradali. Poco più di una settimana fa feci la segnalazione di questo scempio e il giorno dopo il sito fu ripulito per bene tanto che per una settimana dell'immondizia nessuna traccia. Ieri pomeriggio invece...il solito degrado. Ma non è possibile installare una fototrappola per finalmente riprendere gli inquinatori seriali? E' uno schifo, non hanno neanche il minimo rispetto della salute dei nostri ed anche loro figli! Le leggi e le sanzioni ci sono.....e i controlli? Chiedo agli organi preposti di intervenire urgentemente...tuteliamo almeno i nostri figli!"