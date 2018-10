E' sempre un grande dolore quando si apprende che qualcuno muore in un incidente stradale, però mi sono sempre chiesto il perché i ciclisti che utilizzano bici da corsa o mountain bike non devono usare le piste ciclabili e te li trovi spesso anche affiancati sulle strade principali nonostante a lato vi sia la pista ciclabile come se si vergognassero di utilizzarla.