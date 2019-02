L'ira di un cittadino: "Continui mancati ritiri della plastica: presenterò un esposto"

Abito in via Del Tesoro a Vecchiazzano, una stradina laterale che dista dalla via principale meno di cinquanta metri. Oggi è il terzo mancato ritiro della plastica che subisco, mentre sulla via principale osservo che i bidoni sono regolarmente svuotati. Ho segnalato in tutti i modi l'accaduto ad Alea, ma anche oggi l'ennesima beffa: via del Tesoro servita, tranne la mia casa e quella dei miei vicini. Lunedì sarò costretto a fare un esposto alle autorità competenti, nel mentre tutta la plastica che ho raccolto e che non so più dove mettere la porterò di persona agli uffici di Alea.

Fabio