Si cerca una cosa per "Codina", gattina di due mesi

A Galeata "Codina", gattina di due mesi bianca e nera, curiosa, carina, educata e pulita (usa abitualmente la lettiera) cerca casa. Siamo già in possesso di molti gatti, la gattina è figlia di una trovatella che abbiamo accolto e già debitamente sterilizzato. Per info: 328 8776654, 3386717295. Sia whatsapp che chiamate. Ci appelliamo ai veri amanti degli animali. Grazie per le condivisioni!