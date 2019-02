Rifiuti, bidoncini nei parchi stracolmi: "Non è una bella cartolina per la nostra città"

Recita la segnalazione: "Come mai nessuno se ne occupa? Qui siamo a Ca'ossi. precisamente in via don Minzoni, poco prima di viale dell'Appennino. Questo bidoncino cilindrico comunale è stracolmo ormai da molte settimane. Nonostante le mie segnalazioni più volte ad Alea ancora nessuno se ne è occupato. Il problema è che guardando anche altri bidoncini in giro per Forlì noto con mio rammarico che anche molti altri sono stracolmi e nessuno pensa a svuotarli. A questo punto mi chiedo se chi di dovere si è dimenticato di questi bidoni oppure se per tagliare i costi evitano di svuotarli. Di sicuro non è una bella cartolina per la nostra città e per l'igiene stradale".