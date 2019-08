Una cittadina si complimenta col reparto di lungodegenza: "Personale umano, paziente e comprensivo"

Scrive Natascia nella sua segnalazione: "Tante volte, pensiamo che tutto sia dovuto perché dottori, infermieri e oss sono stipendiati. Ma, purtroppo, come ho potuto constatare, il lavoro in questo reparto come poi in tutti i reparti non manca mai, quindi il personale puo’ sentirsi anche appesantito dalle ore e dalla mole del lavoro. Io, personalmente, posso solo parlare benissimo di questo reparto. Inizialmente mio padre, e’ stato ricoverato in urologia, ma e’ sempre stato seguito dalla dottoressa Esther Console, che ogni giorno visionava mio padre e ci aggiornava sul suo stato di salute. Poi, dopo una settimana, e’ stato trasferito in medicina lungodegenza al Padiglione Allende. Abbiamo trovato subito oss, infermieri e dottori molto cortesi. Più precisamente la dottoressa Esther Console e la dottoressa Elena Amicarelli che lo hanno seguito per fare di ogni in modo che si riprendesse e nello stesso tempo sempre disponibili per chiedere qualsiasi informazione su mio padre. La cosa che mi ha colpito di più dei due medici e’ stata l’umanita’... Hanno prorpio consigliato mettendosi nei nostri panni, e, dicendo, dopo essersi consultate con anestesisti e gastroenterologi quello che avrebbero fatto se il padre fosse stato il loro. Mio padre e’ stato dimesso ieri, con tanto di ulteriore consultazione fatta lunedì cercando di consigliarci la gestione migliore per lui a casa e se si ripresentasse il problema cosa fare. Che dire, ogni tanto dovremmo anche apprezzare questa umanità, disponibilità, comprensione, pazienza che hanno avuto sia con mio padre sia con noi famigliari. Grazie mille di nuovo e speriamo di rivederci il più tardi possibile".