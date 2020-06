Recita la segnalazione: "Sono di nuovo a lamentare l'abbandono di immondizia in via Plauto. I condomini attorno al giardinetto sono stanchi di vedere tutta questa immondizia e di vedere il nostro comune che fa poco per trovare una soluzione. Se volete possiamo dare idee come illuminare di più il giardinetto, mettere una telecamera e togliere il cassonetto della croce rossa".