Un cittadino si lamenta: "Continue violazioni alle norme anti coronavirus"

Scrive Roberto: "Sono un residente delle case popolari acer vicino al parco Elio Santarelli. Dall'inizio della quarantena e con le successive modifiche dei dpcm e al totale lockdown di marzo, ho potuto verificare di persona, durante le obbligatorie uscite per far espletare i bisogni fisici del mio animale domestico, che il parco sopracitato rimane ancora oggi utilizzato da molte persone nonostante il decreto del comune che vieta l'utilizzo e lo stazionamento nelle aree verdi pubbliche e che l'argine del fiume viene giornalmente utilizzato per fare jogging. Nonostante le mie ripetute segnalazioni, l'ultima effettuata il 9/04/2020, non ho visto alcun intervento da parte delle forze dell'ordine"