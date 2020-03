Un contributo artistico da parte di un'artista forlivese

L’ora presente non è certo delle migliori. A distanza ormai di secoli è nuovamente comparsa sul continente europeo una forma pandemica che ci trova sconcertati e impreparati. Il mito del progresso infinito ci aveva fatto ritenere impossibile attraversare nuovi periodi di sofferenza e privazione: non è così! A fronte di questo, molte persone precipitano nella paura, nell'angoscia o, ancora peggio, in forme patologiche diverse dal contagio dal virus ma altrettanto gravi. Altri, invece, riscoprono modi e forme diverse di testimoniare che la Vita è sempre più forte della morte; attraverso il volontariato, la poesia, la musica, l'arte.....ognuno, insomma, concorre a suo modo al bene e al progresso dell'Umanità. La nota artista forlivese, Angela Maria Suozzo, sta realizzando alcune opere che verranno successivamente donate a Enti o Istituzioni a testimonianza dell'incessante attività dei sanitari nonché di tutti gli operatori a vario titolo coinvolti nel contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Un contributo artistico alla nostra Città e al coraggio dei suoi cittadini!