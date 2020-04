"Coronavirus, il virus birbantello": la filastrocca di un bambino di 9 anni

"iamo i genitori di un bambino di 9 anni, Vittorio Grassi, che frequenta la IV elementare dell'Istituto A. Saffi. Qualche giorno fa nostro figlio ha preso carta e penna ed ha scritto questa filastrocca.

VIRUS BIRBANTELLO

Ecco un virus birichino sembra grande ma è piccolino, lui porta la corona, ma gli nascondo la poltrona. Lui ci vuole comandare, ma non ci faremo abbindolare… gli nascondo il cervellino e me lo metto nel taschino. Qualcuno si chiede quando se ne andrà, ma questo nessuno lo sa! Se lui pensa di restare noi via lo faremo andare. Un temporale arriverà e lui via andrà. Il mio pensiero resta questo: presto presto se ne andrà e mai più danni ci farà. Quando questo accadrà, per tutti Carnevale sarà!

Vittorio Grassi