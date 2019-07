"Curata con professionalità e coccolata, ringrazio l'ospedale per mia suocera di 94 anni"

Si parla sempre di mala Sanità, mentre io in controtendenza ho il piacere e mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che si sono prodigati a favore di mia suocera, Elma Ravaioli di 94 anni, che causa un incidente domestico si è fratturata in maniera scomposta la caviglia. Il primo soccorso è stato attivato dal 118, alla Croce Rossa, che con un equipaggio femminile ha trasportato mia suocera in barella con grosse difficoltà e tanta professionalità dal terzo piano lungo le scale fino all’ambulanza.

Arrivati al pronto soccorso è stata presa in carico dal personale addetto, con cortesia da parte del personale infermieristico e medico, dopo di chè operato in urgenza dal Dott. Marcello Lughi, e trasferita successivamente in Rianimazione, dove si è sentita decisamente coccolata. Due giorni dopo è stata trasferita nel reparto di Traumatologia – Ortopedia ed anche qui il personale medico ed infermieristico non si è smentito, usandole sempre cortesia e professionalità. Credo che come sempre non possiamo fare di tutta l’erba un fascio, ma evidenziare quando ci sono anche le eccellenze.

Gilberto Zanetti