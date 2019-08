Dal "plastic free e giacigli improvvisati agli appositi bidoni inspiegabilmenti vuoti"

Recita la segnalazione: "Zona via Bengasi-Tripoli, il luogo sempre il medisimo: l'ormai recentemente (viste le innumerevoli segnalazioni di degrado e incuria) noto parco Paul Harris ove parrebbe pure strano date le recenti campagne pro salvaguardia del pianeta, notare tanto scempio così duraturo negli anni in una anche seppur modesta (rispetto ad altri parchi cittadini) area verde che tanto può essere se ben curata, essenziale per la nostra città, questo ovviamente vale anche per tutti gli altri piccoli parchi finiti nell'indifferenza, logico, ora rimane solo da sapere a chi appellarsi a finché questi polmoni verdi ritrovino un po' di tanto attesa dignità ormai perduta".