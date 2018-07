Danneggiata un'auto, si cercano testimoni

Macchina parcheggiata in via Farini, traversa di via Pacchioni, a senso unico lato scuola Angeletti, mentre era a casa di una sua amica, una volta uscita trovava l'auto in queste condizioni! Non è una ammaccatura ma letteralmente squarciata , taglio netto della carrozzeria! Accaduto il 6 luglio pomeriggio pomeriggio intorno alle 18. Se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti.