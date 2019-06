Degrado al Parco "Ariella Farneti": la segnalazione di un cittadino

Scrive Niccolò: "Mi unisco alle tante altre segnalazioni dei cittadini forlivesi sulla questione dei cestini. In fondo a Via Silvestro Lega, laddove sorgeva la Cantina Sociale, si trova il piccolo parco dedicato ad Ariella Farneti. I SEI cestini presenti sono tutti nella situazione mostrata in foto, strabordano di ogni genere di rifiuti, dal vetro alle cacche dei cani, che con il primo caldo rendono irrespirabile l'aria a chi la sera vorrebbe passeggiare o portare i bimbi del quartiere a giocare su scivoli e altalene. Inoltre il retro della Saponeria (vedi foto) è da anni meta di sbandati che hanno sporcato muri e vetrine, lasciando poi ogni genere di rifiuto. spero vengano presi provvedimenti al più presto perchè la situazione è vergognosa"