Recita la segnalazione: "Degrado al Parco della Pace. Nonostante varie segnalazioni continua ad aumentare. Senza più chiusura notturna, è diventato meta di gente che si ubriaca di pomeriggio e dorme sulle panchine di notte. I bidoni non vengono svuotati per settimane e i rifiuti sparsi per terra vengono raccolti da chi ci porta i cani al mattino".