Degrado ambientale in un giardino a Casemurate

Segnalo il grave stato di incuria che presenta un'area verde sita in frazione Casemurate, di proprietà del comune di Forlì (come recita il cartello), è in uno stato di completo abbandono dall'epoca della realizzazione, circa 6 anni or sono, in quanto non è stato mai effettuato un intervento di manutenzione. Il parco è inaccessibile, visto il proliferare di zanzare, zecche, pulci e, non per ultimo, serpenti così come sui marciapiedi attigui. Quanto sopra è ancora più grave quando a 3 metri di distanza vedi terreni edificabili che devono essere regolarmente tenuti puliti dai proprietari per non incorrere in sanzioni. Questa è la situazione a Casemurate, zona di periferica dove però i residenti pagano le tasse alla stregua dei loro concittadini residenti in centro.