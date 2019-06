Bidoni dei rifiuti distrutti, escrementi e vomito vicino ai portoni, danni alle auto. Un residente: "E' il far west"

"E' successo di nuovo. Per l'ennesima volta, senza che nessuno faccia nulla". E' l'amaro sfogo di un residente in via Anita Garibaldi teatro, di nuovo (LEGGI IL PRECEDENTE ARTICOLO QUI) di atti vandalici di ogni genere. Auto graffiate, bottiglie rotte e abbandonate davanti alle porte di abitazioni o sulla scalinata della scuola, bidoncini della raccolta differenziata vandalizzati e lanciati in mezzo alla strada, escrementi e vomito dopo una serata alcolica, urina sui muri delle case e nei pressi dei portoni dei palazzi storici, scritte su muri e porte con bombolette spray, resti di consumo di sostanze stupefacenti. "Uno scenario davvero triste - dice il cittadino - Per l'ennesima volta ho chiamato le forze dell'ordine, ma la situazione non è cambiata. Ogni fine settimana, e non solo, è sempre la solita storia. Giovedì mattina abbiamo trovato vomito ovunque. E' il far west".