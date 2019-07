Segnala Giulia: "Situazione di degrado nel parcheggio dietro il Foro Boario, nella zona di via Francesco Vinea e Antonio Canova! Oltre ai bidoni pieni che non vengono svuotati, dove la gente incivile ci butta ogni cosa per evitare la raccolta differenziata da oggi è apparsa anche una vecchia vasca da bagno! Per fortuna che all’entrata del parcheggio (lato via Pandolfa) ci sono i cartelli che avvisano che è una zona videosorvegliata!"