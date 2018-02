Degrado e maleducazione in centro, la segnalazione di un cittadino - FOTO

Recita la segnalazione di Gianluca: "Il continuo degrado, fatto di scritte sui muri, vetrine, garage, cancelli, portoni, bocchette della posta, centraline telefoniche, ecc.. è sempre di più fuori controllo! Bottiglie vuote, vetri d' appertutto, "latrine a cielo aperto" di popolazioni notturne e maleducati padroni di animali che hanno reso l'isolato un vero "gabinetto" abusivo.. alle spalle del Duomo e del Comune, in mezzo alle vetrine del centro storico ed in quella che dovrebbe essere la parte nobile della città. Un vero e proprio declino indecoroso e incontrollato.. Nessuna forza dell' ordine che interviene o controlla, si mostra ed intercede con le realtà di abbandono notturno, di ubriachi, molestatori e vagabondi urlanti e maleducati. Vergognoso. Ci vorrebbero, denunce da parte di tutti, telecamere e pattugliamenti, con provvedimenti seri. Il centro storico è lasciato in balia di balordi e vagabondi!! Povera Forlì!"