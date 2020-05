"Senza luce il parcheggio interno di via Marsala"

Recita la segnalazione: "In via Marsala è da un po' di mesi che manca la luce nel parcheggio interno. Dopo diverse segnalazioni nessuno fatto niente. Ma intanto ogni sera nel parcheggio si riuniscono dei drogati e spacciatori che approfittano della mancanza di luce per fare i loro comodi. Molte donne del palazzo hanno paura di andare nel parcheggio perché non vedono quello che c'è intorno e con la paura di essere molestate. Una bruttissima situazione per il nostro centro storico e uno se viene a visitarlo vede questo parcheggio completamente al buio ed magari a paura di camminarci solo vicino".