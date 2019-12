Recita la segnalazione: "In via Charles Darwin è stato scaricato di ogni. In tutto il contorno verde non è praticamente più presente un marciapiede calpestabile. È completamente inglobato nelle erbacce e la "siepe" è talmente alta che la gente ne approfitta a scaricare di ogni pensando che tanto non vengono visti

La situazione è degradata e sembra una giungla. Non viene mai tagliata ne l'erba nè la siepe".