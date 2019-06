La segnalazione: "Degrado in zone residenziali. Topi e serpenti oltre a moltissime zecche"

Recita la segnalazione: "L'erba imperversa non solo nelle zone industriali e lungo le strade principali, ma anche anche in zone residenziali in aree annesse a condomini. La cabina elettrica in via Fabio Filzi e il marciapiede risultano inagibili, topi e serpenti oltre a moltissime zecche regnano in un area di oltre 1000 metri quadrati senza essere disturbati".

FOTO DI REPERTORIO