Recita la segnalazione di Emanuele: "Giovedì mattina, girando con il mio cane, mi sono imbattuto in questo desolante spettacolo per cui vi invio questo breve reportage fotografico (tre foto) che documenta lo stato di abbandono, incuria ma soprattutto maleducazione in cui versa il "parco industrie Bartoletti". Già il parco era sporco prima, ma ora, con l'apertura di un supermercato la situazione si è aggravata. Come potete notare residui di piattini, di bibite (plastica o vetro)".