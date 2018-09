Foro Boario, un cittadino "Degrado più totale"

Dice Jimmy: "Segnalo come da immagine la situazione in cui versa oggi l'area nel quartiere foro boario;sapendo da circa un anno che era entrato nella classifica di "posto del cuore" di noi forlivesi e non avendo più ricevuto notizie nemmeno un trafiletto di pagina di giornale che ci tenesse aggiornati, ricordo che nel frattempo i mesi passano, per cui mi chiedevo se prima di intervenire per preservare il salvabile, è necesario che caschi a pezzi da sé oppure questi lavori di restauro sono imminenti? Mi appellerei anche alla giunta per esempio all'assessore del urbanistica o al sindaco per sapere se : questa secondo loro è la "normalità" oppure è decisamente evidente che abbiamo un problema da risolvere al più presto? poiché di anni ne sono gia passati troppi".