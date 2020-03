"E chi lavora nei supermercati? Non si potrebbero ridurre gli orari?"

E chi lavora nei supermercati? In questi giorni si parla di emergenza causata da Covid-19, procedendo a mantenere chiuse le scuole ed altre attività "non necessarie". Ma nessuno considera i dipendenti dei supermercati? Giornalmente a contatto con tantissime persone e bambini che passano ore intere dentro al negozio, ripresentandosi il giorno dopo non sapendo se possono essere portatori del virus o meno e costrette a correre sempre con tanto di straordinari per mantenere sistemato il negozio. È così necessario tenere aperto 7 giorni su 7 a orario pieno? Un orario di mezza giornata non basterebbe? Hanno tutti bisogno di supermercati aperti sempre? O per lo meno, in questo periodo, tenere chiuso nei week-end. Sarà anche un bene primario, ma considerate che possono essere infettate o infettare anche loro, portando il virus alle famiglie.