Ventilatori, intere cucine, scarti di lavorazione: incivili senza dignità in via Bruciapecore

Scrive Massimiliano: "Vorrei segnalare come già da diversi mesi sia diventata abitudine per qualche furbetto lasciare i suoi rifiuti sempre nello stesso posto, basterebbe una piccola telecamera per beccarlo, ovviamente ha scelto un luogo isolato dove ci si passa prevalentemente qualcuno a piedi col cane o chi di passaggio per evitare le vie più trafficate, è comunque più probabile si tratti di qualcuno che abita nei dintorni e che fa questa strada ogni giorno. Basta vedere che si tratta di rifiuti provenienti da scarto di lavorazione, a volte lavandini, altre volte è capitata una intera cucina con tanto di pensili, oggi solamente un ventilatore e rifiuti di ogni genere. Invito Alea a fare qualcosa per prendere questo soggetto e fargli capire che a noi persone civili non piace questo comportamento e che non bastiamo a raccogliere qualche sacchetto lasciato qua e là"