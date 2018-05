Fortunale del 10 agosto, un cittadino: "La quercia abbattuta è ancora lì..."

Segnala Lorenzo: "Il 10 agosto del 2017, Forlì fu colpita da un violento nubifragio, che procurò diversi danni, anche ingenti in città e nelle vicinanze. In particolare caddero diversi alberi, tra cui la secolare Quercia di San Varano. Dopo diversi mesi dell’accaduto però la quercia, non è stata ancora rimossa, ciò non è bello da vedere per chi visita il guardino pubblico in cui questo albero si trova, e potrebbe rappresentare un pericolo per quei bambini che sfuggendo alla vista di chi li controlla, vi si arrampicherebbero per giocare, rischiandosi di farsi male."