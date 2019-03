Siamo in zona Cava, dice Marinella nella sua segnalazione: "Bidoni dell organico della scuola di misure piccole per mensa di 400 bambini, occupazione del marciapiede di immondizia e i passeggini o le carrozzine non riescono a passare. Inoltre i bidoncini pubblici sono stati svuotati pochissimo. La scuola Livio Tempesta ha richiesto bidoni più grandi ma non hanno avuta mai risposta. E intanto si avvistano i primi topi..."