Scrive Carros: "Non serve inviare fotografie. Lo stato delle strade e' pessimo in ogni angolo della citta'. Abito in Viale Spazzoli 192. I marciapiedi non vengono ripuliti da mesi. Sono pieni di foglie secche che, per effetto delle pioggie, sono diventati melmosi. I gettacarte di Viale Spazzoli, Viale II Giugno, Viale Bolognesi sono stracolmi di rifiuti. C'e' incivilta', e' vero...e Alea come reagisce? Lasciando i rifiuti dove sono?"