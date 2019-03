"Accumuli di rifiuti vicino al bar. I passanti si liberano così dei rifiuti"

Recita la segnalazione: "Sono un cliente del bar in via Seganti angolo viale Roma al Ronco e ho chiesto perché c'era tutta quella immondizia fuori dal bidone. Il titolare ha risposto che è da più di una settimana che ha mandato la richiesta via mail, sollecitando tutti i giorni, ma non si é fatto vedere nessuno per il ritiro. Viene utilizzato come quelli stradali dalla gente di passaggio. Se venivano a svuotarlo come detto da loro entro 72 ore, che già mi sembra una vita per uno svuotamento, non era ridotto in queste condizioni di degrado. Questo comportarsi con le regole di Alea".