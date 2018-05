Recita la segnalazione: "La stazione ferroviaria di Forli durante le ore serali e notturne è sede di senza tetto che bivaccano e dormono all interno. Questo è il problema minore. Ma gli stessi avendo le toilette della stazione chiuse dalle 20 alle 6 trasformano gli angoli della stazione in luoghi ove defecare e orinare a cielo aperto Fa specie che nessuno intervenga lasciando aperte le toilette o in altro modo".