"Famiglia di topi in Corso Garibaldi dove gli incivili hanno gettato la spazzatura"

Riceviamo e pubblichiamo: "Domenica sera rientrando a casa in Corso Giuseppe Garibaldi in un cumulo di spazzatura (vicino al sottopasso) ho notato che c'era una famiglia di topi anche belli grossi neri (circa 5) che mangiavano la spazzatura che gli incivili hanno buttato per terra (tra l'altro proprio dove c'erano i bidoni della spazzatura una volta) che hanno fatto togliere perchè c'e la nuova raccolta differenziata. Chiedo che si faccia qualcosa il prima possibile".