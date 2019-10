Scendi dal treno e l'accoglienza non è delle migliori: il degrado fuori la stazione visto da un lettore - Video

Recita la segnalazione: "Cartacce, cadaveri di animali, sporcizia,degrado. Questo è il mondo in cui Forlì accoglie i lavoratori, gli studenti pendolari o addirittura i turisti. Il video ritrare il parcheggio per motocicli e biciclette adiacente alla stazione in piazzale martirid'Ungheria , come vedete è impossibile posizionare la bicicletta negli appositi spazi senza venire a contatto con la spazzatura. Dopo innumerevoli segnalazioni alla polizia municipale mi rivolgo a voi di Forlitoday. Ahi compete la pulizia di questi spazi?" In stazione mi hanno riferito che le Ferrovie dello Stato devono pulire solo i marciapiedi, la polizia municipale ha inviato mail su mail ad Alea con la richiesta di pulire. Sono settimane che la situazione non cambia, anzi peggiora".