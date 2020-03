Un’ insegnante della scuola dell’infanzia trova un metodo alternativo per stare vicino ai suoi bambini, apre un canale YouTube ed è boom di visualizzazioni, oltre 10.000 in pochi giorni... Giornalmente, propone ai bambini letture, schede didattiche, giochi, e indicazioni pratiche per attività laboratoriali. https://www.youtube.com/channel/UCuxD1gKd2g1xBWUAlBlPZfw