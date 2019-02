"Dopo la rimozione del cassonetto resta l'asta in cemento per terra. Pericolo in via Gaetano Ghinassi"

Recita la segnalazione: "In via Gaetano Ghinassi all'altezza del civico 26, dopo la rimozione del contenitore stradale dell'indifferenziata, è stato lasciato sulla sede stradale il manufatto di cemento che ne garantiva l'equilibrio. Segnalo il rischio (specie nelle ore serale) per le auto che transitano e ancor più per quelle che possono ora parcheggiare a ridosso del marciapiede, approfittando dello spazio reso disponibile".