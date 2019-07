Disagi con Alea, mancato ritiro del secco

Puntualmente il bidone del secco viene ignorato, sono passati dieci giorni e tre segnalazioni al call center con promesse di ritiro immediato, ma l'immondizia ormai maleodorante per le temperature estive è sempre lì, in attesa di essere ritirata. Quanto tempo dovrò aspettare prima che Alea si degni di effettuare il servizio per il quale stiamo pagando??? William