Disagio al transito in via Fratelli Rosselli

Via Fratelli Rosselli, a doppio senso di circolazione, è di carreggiata appena sufficiente a consentire il transito di due automobili provenienti da opposte direzioni e il marciapiede, di esigue dimensioni, appena sufficiente al transito di una persona per volta. Ho potuto constatare de visu che nella via vi è una situazione di potenziale pericolo sia per i pedoni in transito che per la circolazione automobilistica, derivante da due fattori: - L'abitudine dei residenti di parcheggiare l'auto davanti alla propria abitazione, spesso con le ruote del veicolo sul marciapiede, impedendo così alle persone con bambini di raggiungere in sicurezza l'area scuole della adiacente Via Salvemini e impedendo del tutto il transito a passeggini o invalidi in carrozzella. - L'abitudine ormai consolidata di coloro che fruiscono del distributore acqua minerale sito in Viale Appennino all'angolo con via Rosselli, di parcheggiare l'automobile in prossimità dei punti di svolta, destro e sinistro, impedendo di fatto la circolazione scorrevole e fluida dei veicoli che, soprattutto in orari di ingresso e uscita scuola, percorrono in entrambi i sensi la strada in questione, in prossimità di Viale dell' appennino.