Recita la segnalazione: "A pochi metri dalla strada, in via Giulio II, zona Villa Selva, incivili sono entrati in un terreno hanno scavato e scaricato bombole del gas, diversi motori uno completo di cambio, vetroresina, bidoni, un riduttore industriale, piastrelle ed altro. E' una vergogna, peggio che essere nei paesi del terzo mondo. Bisogna intervenire subito prima che venga coperto il tutto con la terra. Sarebbe opportuno installare videocamere per punire questi idioti".