Discarica abusiva in zona residenziale

Sotto alberi secolari, in via Plauto e viale II giugno, zona centrale e residenziale, questa è la situazione in cui ci svegliamo tutti i giorni da parecchi mesi ormai. Il punto raccolta abiti usati e la campana del vetro, oltre ai perenni lavori per la fantomatica fibra ottica, sono diventati il riferimento e una buona copertura per gli scarichi notturni di ogni tipo da parte di cittadini incivili. Ma a nessuno è venuto in mente fino ad ora di mettere una videocamera o una fototrappola? È una condizione divenuta insostenibile....